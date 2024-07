Incendio a Vieste: fiamme nel bosco, evacuato villaggio. Oltre mille turisti in fuga

98 Visite

Il Comune di Vieste ha disposto l’evacuazione del villaggio Baia dei Campi, fortemente minacciato dall’incendio scoppiato questa mattina nei boschi di Baia San Felice. Il vento forte sta spingendo le fiamme proprio verso la struttura turistica.

Sono circa un migliaio i turisti evacuati dal villaggio. Alcuni saranno ospitati in due villaggi distanti dall’incendio, mentre altri saranno ospitati in una palestra allestita dal Comune viestano che ha messo a disposizione anche alcuni mezzi e alcune barche per il trasferimento dei turisti. Intanto oltre alle squadre dei vigili del fuoco, dell’Arif e della protezione civile – che dalle prime ore del giorno stanno operando sulla zona – sono in azione due canadair e un elicottero che stanno eseguendo lanci di acqua e di liquido ritardante.

Come è prassi la procura di Foggia aprirà un fascicolo di indagine sulla vicenda, anche per capire se si sia trattato di un rogo di natura dolosa o colposa.













