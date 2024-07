CASANDRINO. Blitz della polizia di Stato: scattano sequestri e sanzioni

89 Visite

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, coordinanti dal dirigente Nicola Donadio, con il supporto di personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania e la collaborazione della Polizia Locale di Casandrino e dell’ASL Napoli 2, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Nel corso dell’attività, sono stati controllati e sottoposti a sequestro amministrativo 2 esercizi commerciali poiché non conformi alle normative igienico- sanitarie ed i titolari sono stati denunciati poiché inottemperanti alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari. Ancora, gli operatori hanno accertato che, in uno dei predetti esercizi, si svolgeva l’attività abusiva di internet point e ricariche telefoniche; per tale motivo, il titolare è stato, altresì, sanzionato amministrativamente poiché esercitava tale attività senza le prescritte autorizzazione e per mancanza di S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività). Infine, gli operatori hanno sequestrato oltre 700 quintali tra generi alimentari e carcasse di animali in cattivo stato di conservazione ed elevati verbali per oltre 4000 euro. Le attività di controllo e prevenzione proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutto il comprensorio efferente la competenza del commissariato.

