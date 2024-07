Avrebbe compiuto 18 anni ad agosto. Una gara di calcio in ricordo di Andrea Mellone

929 Visite

In memoria di Andrea Mellone, il giovane vittima di un incidente stradale alcuni mesi a Chiaiano, si terrà domani, 25 luglio 2024, una gara di calcio al campo Marziano di via Montale a Mugnano. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Santobono-Pausillipon. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità. Il papà, Gennaro Mellone, nel corso di questi mesi ha lanciato diversi appelli affinché qualche testimone raccontasse come sono andate realmente le cose. Andrea avrebbe compiuto 18 anni il 4 agosto.













