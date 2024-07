Marano, l’ennesima sfilata e la determina che fa discutere. Ma l’informativa antimafia? I Comuni sciolti hanno l’obbligo per 5 anni

497 Visite

Sfilate, sfilatini. E’ una passione ormai, quella dell’amministrazione Morra. Di sfilate, in un anno di consiliatura, ne sono state organizzate già tre. Le prime due furono “coordinate” dal mitico “Caramella”, ex consigliere di Visconti, e da un consigliere di maggioranza eletto con pochi voti.

Un’altra sfilata, invece, è prevista nelle prossime ore. Gli uffici comunali hanno individuato l’Associazione culturale “In Campania”, esclusivista della finale regionale di Miss Italia 2024, per realizzare una nuova ed ulteriore sfilata di moda. Stavolta lo fanno con i soldi di Città Metropolitana, quelli per gli eventi, alla modica cifra di circa 12.000 mila euro.

La determina ha fatto sgranare gli occhi a qualche addetto ai lavori, alla consigliera Schiattarella in primis. Ma andiamo per ordine.

Prima domanda: la Città Metropolitana di Napoli sa che questi finanziamenti verranno spesi per fare sfilate di moda? Questo evento rientrava nella progettualità finanziata all’epoca? Perché se gli uffici di Piazza Matteotti, in sede di rendicontazione, potrebbero non riconoscere la spesa, a quel punto se ne ricaverebbe un ulteriore debito fuori bilancio. Punto 2: nella determina di invito, pubblicata sul sito del Comune, non vengono indicati i dati dell’associazione culturale “In Campania”. Manca i dati relativi alla partita Iva, manca la sede legale, manca tutto. Si può fare o questi dati sono inseriti in un contratto a parte?

L’evento si terrà oggi, 20 luglio 2024, e l’invito sul Mepa viene trasmesso il 15 luglio 2024. Hanno avuto, dunque, il tempo per fare le verifiche di legge. Soprattutto in merito all’informativa antimafia obbligatoria per gli enti reduci da scioglimenti per mafia? Ricordiamo che l’articolo 143 del decreto legislativo del 18 agosto del 2000 prevede che l’ente sciolto deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente all’approvazione o autorizzazione per qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell’articolo 67 indipendentemente dal valoro economico degli stessi. E poi si dovrebbe attendere anche l’esito oppure il decorrere dei 30 giorni canonici.













