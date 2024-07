127 Visite

L’attentato all’ex presidente Trump sta già stravolgendo la campagna americana. Trump è il sopravvissuto, il miracolato, e come tale è già a Milwaukee, scende dall’aereo mostrando ancora il pugno, annuncia il cambio di discorso “che unirà il mondo”, mentre Biden chiede calma, di abbassare i toni, perché non “c’è spazio per la violenza in politica”













