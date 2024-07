Pozzuoli, discoteca inagibile: scatta il sequestro

178 Visite

POZZUOLI: Discoteca inagibile, organizzata serata con centinaia di persone. Sequestrata dai Carabinieri. Il bilancio dei controlli per la movida

L’assenza di agibilità in gran parte della discoteca non ha impedito ad una 30enne, amministratrice di una società di eventi, di organizzare una serata con centinaia di ospiti.

Succede a Lucrino, una località di Pozzuoli, all’interno di un locale ubicato in un lido.

I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno denunciato la 30enne e sequestrato la discoteca.

Un risultato maturato nel corso di un servizio di controllo del territorio, organizzato nei luoghi della movida di Pozzuoli e Bacoli.

Durante l’attività, i militari hanno denunciato anche un 47enne per guida senza patente e un 23enne per guida in stato di ebbrezza.

4 le persone segnalate per uso di stupefacenti, 15 gli automobilisti sanzionati per violazioni al codice della strada.













