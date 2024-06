Usa 2024, i democratici valutano sostituzione di Biden. Ma il presidente in carica non demorde

“I partiti esistono per vincere – ha detto al New York Times un altro esponente del partito dell’attuale presidente – e l’uomo sul palco con Trump non può vincere. Questo timore aumenterà le richieste affinché si faccia da parte”. Lo stesso quotidiano ha riferito che un gruppo di esponenti dem che stava assistento insieme al dibattito alla Camera ha parlato di un “disastro” per Biden.