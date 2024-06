Bacoli, inaugurata la ventinovesima edizione di “Mare x tutti”

170 Visite

È stata inaugurata la ventinovesima edizione di “Mare x tutti”, il progetto dell’associazione di volontariato Pro Handicap. A luglio ed agosto le persone diversamente abili e la loro famiglie potranno usufruire di una spiaggia attrezzata con pedane e bagnini specializzati per accogliere bagnanti in carrozzina. La spiaggia si trova a Miseno a Bacoli.

Stamattina c’è stata la Celebrazione Eucaristica presieduta da padre Giuseppe Carulli, il vincenziano direttore della Caritas Diocesana di Pozzuoli insieme a don Roberto Iodice parroco della chiesa di San Gioacchino. Al taglio del nastro hanno partecipato insieme al presidente Salvatore Iodice, Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli e Salvatore Scotto di Santolo, sindaco di Monte di Procida.

«Questa spiaggia è in mezzo alle altre spiagge. Siamo in un bellissimo litorale e la cosa più bella è che siamo in mezzo alla gente – ha detto padre Giuseppe nella sua omelia – Speriamo che questo spazio diventi molto più ampio e che diventi testimonianza per il territorio che si può essere felice a prescindere da quello che il nostro corpo mostra esteriormente. La gioia e la felicità sono cose che partono da dentro e che il denaro non può comprare. Quindi abbiate il coraggio di passare in mezzo alla gente quando la gente vi vuole escludere. E dite loro: “Io devo stare qui con voi”. Date testimonianza di questa gioia a chi vi sta accanto e contribuirete e rendere questo mondo migliore».

