Marano, contrasto alle rotte aeree: insediata commissione consiliare

In seguito alla mozione presentata da LUIGI SAVANELLI e STEFANIA FANELLI della lista ” CITTA DEI DIRITTI” per il contrasto alle rotte aeree sul nostro territorio, si è riunita la predetta commissione e ha eletto Presidente LUIGI SAVANELLI e vice presidente TERESA ARIA.

La commissione, facendosi interprete della volontà dei cittadini di Marano che lamentano un numero eccessivo di voli, a bassa quota, peggiorando la qualità della vita con notevole rumorosità da parte degli aerei che sorvolano la nostra città dalle ore 6 del mattino fino a tarda notte, nonché il notevole inquinamento dell’aria provocato dagli scarichi dei gas di combustione dei motori degli stessi si propone:

– di coinvolgere i cittadini sensibili alla problematica di cui in epigrafe

– di incontrare i comitati “No fly zone” presenti sul nostro territorio

– di incontrare la stampa locale per dare ampia risonanza alle lotta e allargare la platea dei cittadini interessati al problema.

Sappiamo che sarà una lotta dura contro le lobby economiche come ENAV e GESAC, ma ciò non ci spaventa, anzi siamo pronti a combattere per i nostri diritti.

Chiederemo alle predette lobby di ampliare il raggio delle rotte in modo da diminuire il numero eccessivo di voli sul nostro territorio,

Chiederemo all’ARPAC di monitorare la rumorosità in più punti della città e per più giorni, che non deve superare gli 80 decibel, come dalle leggi vigenti.

Chiederemo all’Amministrazione di aderire alla Commissione nazionale antirumore.

Sono questi i primi obiettivi, ma siamo pronti ad accettare e condividere le proposte che verranno negli incontri che avremo con i comitati, con i cittadini, con la stampa.













