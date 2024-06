L’annuncio di Ermanno Schiano. La rotonda Cavani a Lucrino sarà smantellata «C’è accordo con il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni»

La rotonda di Lucrino, meglio conosciuta come “rotonda Cavani”, sarà smantellata. L’ok è arrivato dal sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, in accordo con il candidato sindaco di Bacoli, Ermanno Schiano, sulla scia di un percorso avviato da tempo e che punta a migliorare la viabilità nella zona al confine tra i due comuni. Osteggiata da anni a causa dei disagi che crea alla circolazione, la rotonda rappresenta ormai un imbuto che paralizza gran parte del traffico in entrata e in uscita da Bacoli e Pozzuoli, soprattutto nei fine settimana e durante la stagione estiva quando, in migliaia, si riversano verso le spiagge di Baia, Miseno e Miliscola.

Traffico e ingorghi con i quali devono fare i conti anche i cittadini residenti a Monte di Procida, Torregaveta, Cappella e Fusaro che quotidianamente rimangono bloccati lungo via Miliscola, strada che precede la rotatoria. «Ho sentito in questi giorni il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni e abbiamo condiviso che uno dei primi atti che porteremo avanti insieme è l’abolizione della rotonda a Lucrino. – fa sapere il candidato sindaco di Bacoli, Ermanno Schiano – Finalmente un’azione concreta che risolverà un problema che da anni caratterizza le giornate di tanti residenti di ben tre comuni dell’area flegrea e i tanti avventori che vengono a godere delle bellezze dei nostri territori».

Negli anni numerose sono state le petizioni e le manifestazioni da parte dei cittadini che a più riprese hanno chiesto l’abolizione della rotonda dedicata all’ex centravanti del Napoli Edinson Cavani, contestando anche le sue dimensioni eccessive che andrebbero a provocare un restringimento, oltre il dovuto, delle corsie nei due sensi di marcia.