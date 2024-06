Marano, Izzo: “Via Ranucci riapre dopo sette mesi”. I lavori riprenderanno la prossima settimana

431 Visite

Finalmente via Ranucci è stata aperta al traffico con il sollievo dei residenti e delle attività commerciali rionali. Un primo punto nevralgico della circolazione cittadina viene ridato alla normalità e di questo ne siamo felice. La riapertura dell’ arteria importante per la viabilità del centro storico non va enfatizzata perché per mettere in sicurezza un immobile pericolante ci sono voluti ben 7 mesi. Mesi che hanno portato alla più totale disperazione i residenti che hanno dovuto fare peripezie per uscire e rientrare dalle proprie abitazioni e per i commercianti rionali che hanno visto gli incassi assottigliarsi di molto. A questi cittadini va la nostra vicinanza per i disagi subito e le scuse per il tempo elefantiaco che c’è voluto per la risoluzione di un problema che poteva e doveva essere risolto in poco tempo. Un ultima riflessione, se per mettere in sicurezza un immobile, questa amministrazione ci ha impiegato 7 mesi, quanto tempo ci metterà per risanare i conti disastrosi delle casse comunali? La risposta è da brividi.

Michele Izzo Consigliere Comunale













