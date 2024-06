Ricatta il prete conosciuto su un sito di incontri: “Dammi 500 euro o metto in piazza le chat”. Lui denuncia e scatta la trappola: arrestata

68 Visite

Il suo numero l’aveva trovato su un sito di incontri. Aveva così iniziato a mandarle dei messaggi, sempre più insistenti. Fino a quando la donna non ha preteso 500 euro per il ‘fastidio’ di quei continui messaggi. Del primo pagamento non si era accontentata, pretendendone un altro, della stessa cifra: “Se non vedo i soldi

ti ‘sputtano’ su Facebook e tappezzo la città con le tue fotografie”.

Un ricatto, a cui la vittima ha deciso di non cedere, denunciando tutto: e la vittima in questo caso è un prete, parroco in una chiesa di Pavia. La donna, una 34enne, è stata arrestata con l’accusa di estorsione: il giudice ha già convalidato il provvedimento, scarcerandola con l’obbligo di firma cinque volte a settimana fino al processo, in programma a ottobre.

La storia – raccontata dalla Provincia Pavese – è di quelle che solleticano la curiosità nei piccoli paesi, ma anche in città come Pavia. Tutto inizia circa un mese fa quando il parroco, navigando sul sito Bakeca incontri, trova una foto della donna, Margareta Roxana Bolova, origini romene ma da tempo residente in città. Oltre alla foto trova però anche il suo numero di telefono e da lì inizia la tempesta di messaggi a cui la donna inizialmente risponde fino a quando, siamo al 27 maggio, gli scrive di smetterla: “Mi stai molestando e infastidendo”. Il prete si scusa, ma continua a scriverle. E’ qui che parte la richiesta di 500 euro “per il disturbo”.

Il sacerdote va al bancomat, preleva i soldi e incontra la donna a cui consegna il denaro. Forse, a quel punto, l’uomo era davvero spaventato di quanto sarebbe potuto accadere, ma è la 34enne a rilanciare, chiedendo altri soldi per una sua amica “che sa tutto” e minacciando di far sapere a tutta la città di quei messaggi. Il prete, a questo punto, va in questura, racconta tutto e si fa convincere dagli investigatori a tendere una trappola: finge di accettare la nuova richiesta di denaro e si presenta al secondo appuntamento con le banconote segnate e con gli agenti in borghese a seguire ogni sua mossa. Quando il denaro è passato da una mano all’altra sono scattate le manette.