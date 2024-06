Il ritorno di Mourinho: lo special one al Fenerbahce

Il Fenerbahce vuole vincere e Mourinho, al decimo club da allenatore, vuole tornare protagonista. Il passaggio in Turchia fa uscire per la prima volta dal 2004 l’allenatore portoghese dal circuito dei cinque campionati top europei. In quel 2004, arruolato dal Chelsea, si presentò come Special One. Lo sbarco al Fenerbahce certifica il ritorno a una dimensione più umana: Normal One. I grandi club a caccia di allenatori hanno compiuto altre scelte. E’ naufragato il tentativo di tornare al Chelsea per il tris. Il Bayern Monaco ha deciso di scommettere su Kompany. Il Liverpool si è assicurato l’olandese Slot, ex Feyenoord. Il Manchester United ha altre idee. In Spagna la situazione è ingessata e l’unica big dove è cambiata la guida, il Barcellona, ha virato sul tedesco Flick. Barcellona, in ogni caso, è vietata a Mou per i trascorsi con il Real. In Italia poteva spuntare il Napoli, ma da quelle parti hanno individuato in Conte l’uomo giusto per ripartire. La Francia è PSG, dove regna Luis Enrique.