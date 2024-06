Marano, emozionante spettacolo alla Socrate: strumenti ritmici frutto di riutilizzo di materiali per creare suoni

Ieri e l’altro ieri grande ed emozionante spettacolo messo in scena dagli alunni della scuola primaria dell’ I.C. Socrate Mallardo. I piccoli alunni sotto la guida di un corpo decente di alto profilo professionale, coordinati dalla capacità e competenza musicale della maestra Anna Carafa, hanno utilizzato il riciclo e il riuso di attrezzi e materiali vari, costruendo originali strumenti ritmici e accompagnandosi con il suono del proprio corpo hanno musicato brani vari. Partendo dalla teoria che si può fare ritmo anche con materiali di facile consumo, niente va buttato ma tutto va riutilizzato creando degli strumenti rudimentali con i quali i piccoli allievi della Socrate-Mallardo hanno accompagnato brani spesso difficilissimi ,come nel blu dipinto di blu per omaggiare la giornata dell’ autismo e Gam. Gam per omaggiare la giornata della memoria. Tutti brani sono stati accompagnati al ritmo del suono di cucchiarelle, aste di scope bicchieri e piattini creando un armonico ritmo che ha accarezzato le anime del folto pubblico che ha assistito alla due giorni della musica con riciclo. Il Dirigente Scolastico Professoressa Teresa Formichella nel suo intervento si è complimentata con tutte le docenti della scuola primaria che hanno dimostrato tanto talento e sensibilità, integrando nel gruppo gli alunni speciali che ancora una volta hanno fatto la differenza e apponendo il sigillo all’ integrazione che diventa eccellenza. La manifestazione condotta dalla maestra Pina Iengo ha visto la presenza di tanti genitori e nonni ai quali i piccoli alunni hanno bagnato gli occhi per le emozioni e la felicità di questi momenti di vera scuola.

Michele Izzo vicepreside.