La voce dei cittadini. Marano: “Quel palazzo è a rischio crollo, cosa si fa?”

394 Visite

Secondo vico Casaggiarrusso. I cittadini reclamano e sollecitano interventi: “Crepe sempre più ampie in un palazzo disabitato, temiamo crolli tutto e possa bloccare la fuga anche a chi risiede nelle vicinanze”. Sul posto sono già intervenuti i vigili del fuoco e la storia è nota agli uffici comunali. Chi deve intervenire? Siamo alle solite. I proprietari dell’edificio hanno avuto le intimazioni del caso per la messa in sicurezza? Si può demolire? E chi deve farlo? Il Comune in danno ai privati o no?













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews