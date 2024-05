Chico Forti torna in Italia dopo 24 anni di carcere: “Sognavo ogni giorno questo momento”

116 Visite

Ho sognato ogni giorno questo momento”. Chico Forti affida in serata al Tg1 le parole che condensano il senso di una giornata che lo ha visto rientrare in Italia dopo 24 anni di carcere in Florida. Sono le 11.34 del mattino quando, a Pratica di Mare, atterra l’aereo che riporta Chico Forti nel suo paese. Ad accoglierlo c’è anche la premier Giorgia Meloni. Forti ringrazia lei e il governo, poi dirà che “tornare in Italia è la ragione per cui sono riuscito a tenere duro. Per me qui cambia tutto. Non ho un numero e non ho le manette è un’altra atmosfera”. Da ringraziare ci sono anche “mio zio, il mio ‘cuor di leone'”, e “Andrea, Veronica e Virginia Bocelli che sono stati incredibili”. Ma il pensiero va soprattutto alla madre: “Ha 96 anni, se mi sono mantenuto così è per lei. Spero di poterla visitare presto e darle un grande abbraccio”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews