OGGI LA GIORNATA CONCLUSIVA DI PANEAPOLIS

80 Visite

Sarà “la Domenica del pane” a concludere oggi, domenica 19 maggio, la prima edizione della kermesse Paneapolis, in Piazza Mercato a Napoli. Nel Villaggio di 200 mq, allestito per la cinque giorni, è attesa una grande partecipazione di pubblico, vista l’affluenza dall’inaugurazione in poi, nel corso delle numerose attività che si sono alternate tra mattine e pomeriggi.

L’apertura degli stand è fissata al solito per le 10 con lo Spazio giochi a cura di Asso. Gio. Ca. Odv e i suoi gonfiabili. Farà da sfondo, come ogni giorno, l’esposizione dei carri e delle sculture realizzate in paglia dagli artisti di Foglianise, dove ogni anno si svolge la Festa del Grano, inserita nei grandi eventi di rilevanza nazionale ed internazionale. Sempre a partire dalle ore 10 avrà inizio “La domenica del pane fresco” con la distribuzione del pane al pubblico. Anche nell’ultima giornata sarà protagonista la musica che ha caratterizzato tutte le serate della manifestazione. Dalle ore 20 il momento “Anima & Animazione”, a cura di Davide Scafa di Radio Marte, anticiperà il concerto “Pane, Vino, Botti e Bottari” a cura dei Bottari di Macerata Campania.

IL PROGETTO

PaNeapolis, progetto di Dagu Europrogetti, promosso da UNIPAN con il coordinamento organizzativo della Sirioevents, è suddivisa in diverse aree: convegni, una allo spettacolo, una per i laboratori, ed una vasta area espositiva con circa 30 gazebi, che ospiteranno le associazioni, i rappresentanti delle varie regioni, realtà territoriali a forte impatto culturale. La kermesse, in collaborazione con Sa-Car, Associazione Panificatori, Asso.Gio.Ca, Progetto Uomo cooperativa sociale, A.M.D. Associazione Medici Diabetologi, Fipgc, è patrocinata dalla Regione Campania, Comune di Napoli, Città Metropolitana di Napoli, Dipartimento di Agraria dell’Ateneo Federico II di Napoli, Comune di Foglianise, Fondazione Monti Lattari, Unipan, CSV. Consulenza artistica di Gianni Simioli.

Partner: Minicaseificio Costanzo, Mepa, Texgroupitalia abbigliamento professionale, Molino Dallagiovanna, Salumi Villani, Luca Saporito catering, Consorzio Antico Borgo Orefici, Autouno, Ma.Ci srl, PCS grafica, Studio Ingegneri Mazzarella&Russo, Allestimenti Nasti, Ama Media srl, EVSecurity, Caffè Servio, Auto Uno, Tradizioni in Food.

IN ALLEGATO IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA CINQUE GIORNI E FOTO

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti