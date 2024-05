23 Visite

ASL Napoli 1 Centro e Comune di Napoli organizzano iniziative di sensibilizzazione al possesso responsabile dei cani, soprattutto a rischio elevato di aggressività.

Si svolgerà in due giornate il 29 e 30 giugno presso l’Aula Multimediale – Direzione Generale ASL Napoli 1 Centro – Via Comunale del Principe 13/A a Napoli il corso “Il patentino: percorso formativo per proprietari di cani” organizzato La U.O.C. Formazione e Rapporti con l’Università ASL Napoli 1 Centro in collaborazione col Centro Comunale di accoglienza per cani – servizio Tutela dell’ambiente, della salute e del paesaggio del Comune di Napoli, ed il C.R.I.U.V. (Centro di Riferimento regionale per l’Igiene Urbana Veterinaria).

L’obiettivo è quello di di fornire tutte le informazioni utili ai proprietari dei cani sul loro comportamento, sugli errori più frequenti di comunicazione tra uomo e cane e su cosa fare in caso di comportamenti aggressivi dal punto di vista della prevenzione, gestione e riabilitazione comportamentale del cane.