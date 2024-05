NAPOLI NORD. FIORISCONO NUOVE ATTIVITA’ COMMERCIALI: E’ CAUSA DI SCIOGLIMENTO DEI COMUNI ANCHE L’OMESSO CONTROLLO DA PARTE DEL SUAP

126 Visite

Nell’area nord di Napoli – nell’ultimo periodo – sono fiorite attività commerciali, bar, negozi, mega supermercati, agenzie funebri e chi ne ha più ne metta. Alcune di esse sarebbero in qualche modo gestite o vicine a personaggi borderline, spesso di proprietà di famiglie coinvolte in processi giudiziari per mafia. I richiedenti, al fine del rilascio della licenza commerciale, presentano un’apposita SCIA all’ufficio Suap competente per il territorio. Ma i comuni interessati effettuano i controlli di legge sui presentatori delle istanze? In alcuni enti, sciolti per mafia di recente, sui beneficiari di SCIA commerciale sono emersi diversi elementi d’interesse per pregiudizi penali e di polizia per estorsione, traffico di stupefacenti ed altro, che assumono rilevanza significativa ai fini antimafia. È stato, quindi, accertato che un Comune non ha effettuato la verifica in ordine ai requisiti antimafia per soggetti gravati da condotte contemplate da reati c.d. “spia” (art. 629 c.p. , art.74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, 452-quaterdccies. c.p.) in base ai quali il Prefetto può desumere tentativi di infiltrazione mafiosa ed emettere conseguentemente provvedimenti interdittivi antimafia.

Quindi anche l’omesso controllo antimafia sui beneficiari di SCIA è causa di scioglimento. Lo ha stabilito il Viminale di concerto con una Prefettura.













