Rimprovera un alunno: maestra picchiata da una madre che appartiene al clan Spada

I carabinieri hanno identificato la responsabile dell’aggressione, che è stata denunciata a piede libero con l’accusa di violenza a pubblico ufficiale. Al momento l’insegnante non avrebbe presentato denuncia.

La ricostruzione della vicenda

“Non devi sgridare mio figlio”, avrebbe urlato la madre alla prof, e poi sono partiti gli schiaffi. La scuola in cui è avvenuta l’aggressione è un istituto onnicomprensivo della città laziale, davanti agli occhi di qualche collega e genitore in attesa di prendere i figli all’uscita. La donna ha iniziato a inveire contro la docente, che aveva finito il turno e si apprestava ad andare via dall’istituto scolastico. Prima l’ha rimproverata e poi l’ha percossa, colpendola con s