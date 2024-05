Vomero, piazza degli Artisti: va in onda la protesta

98 Visite

” Stamattina si è svolta la manifestazione di protesta di residenti e commercianti in piazza degli Artisti contro l’attuale dispositivo di traffico. Purtroppo al Vomero l’amministrazione comunale partenopea continua a procedere a tentoni in materia di viabilità, con provvedimenti, da sperimentare sulla pelle dei cittadini, che invece di risolvere però intasano ancora di più il traffico già caotico. L’ultimo di questi provvedimenti è rappresentato dalla parziale quanto inutile pedonalizzazione di piazza degli Artisti, attuata poco prima delle ultime festività natalizie, che di fatto allo stato impedisce agli autoveicoli non solo di effettuare la rotatoria intorno alla piazza ma principalmente di poter raggiungere, percorrendo via San Gennaro ad Antignano e via Merliani, la parte alta del quartiere collinare “. A intervenire, ancora una volta, sulla vicenda è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che in più occasioni ha segnalato le condizioni drammatiche quanto inaccettabili del traffico al Vomero, in particolare in piazza degli Artisti, segnatamente da quando è stato attuato l’attuale dispositivo di traffico.

” Ribadisco, ancora una volta – sottolinea Capodanno – che occorre ripristinare il dispositivo di traffico che esisteva prima delle festività natalizie, abolendo l’inutile tratto pedonalizzato, consentendo così alla autovetture che arrivano nella piazza, di potersi immettere oltre che su via Recco e strade adiacenti, veri budelli, dove peraltro insiste un mercato all’aperto, pure di prodotti alimentari, e dove i veicoli devono transitare in fila indiana, anche su via San Gennaro ad Antignano. Non solo ma ripristinando i numerosi stalli di sosta sia per le autovetture che per i motocicli che sono stati nel frattempo sopressi “.

” L’attuale dispositivo – sottolinea Capodanno -, penalizza fortemente anche le attività commerciali della zona che, da quando è stata pedonalizzata parte della piazza, hanno subito un notevole decremento nelle vendite, sia a causa delle difficoltà di raggiungere l’area con le autovetture private ma anche per la carenza di stalli di parcheggio, molti dei quali soppressi proprio a seguito dei recenti provvedimenti che hanno modificato la viabilità nella piazza in questione “.

Al riguardo Capodanno formula l’ennesimo appello ai vertici delle istituzioni cittadini, prefetto, questore e sindaco di Napoli, perché intervengano sulla vicenda che sta generando malumori e proteste.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews