VORAGINI VOMERO, MANFREDI E COSENZA INCONTRANO CITTADINI. VITELLI  (PD): “CONFRONTO SERIO, RISPOSTA A CHI HA FATTO SOLO PROPAGANDA”

“Ringrazio sentitamente il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore

Edoardo Cosenza per la disponibilità a confrontarsi con i cittadini e

i commercianti di via Morghen e via Solimena, interessati dai gravi

disagi di questi giorni. E’ stato concordato il percorso che porterà

quanto prima al rilascio dei certificati di eliminato pericolo per gli

edifici interessati. Si è discusso con realismo e sensibilità, una

risposta serie e concreta a quella propaganda che purtroppo ha

caratterizzato tante parti politiche in queste settimane”. Così in una

nota Mariagrazia Vitelli, consigliera comunale di Napoli per il

Partito Democratico.

“Nel frattempo è in atto il monitoraggio di ABC in 50 punti della rete

idrica al Vomero, al fine di garantire l’assenza di qualsiasi perdita

– aggiunge Vitelli – stanno proseguendo i lavori nella voragine di

Via Morghen, che comunque non incideranno sull’accesso dei residenti.

Aggiungiamo che l’allaccio alla rete fognaria dello stabile di Via

Morghen 63 è funzionante: ciò significa che una volta ricevuto il

certificato di eliminato pericolo, il Comune potrà riattivare

l’erogazione dell’acqua potabile in poche ore, consentendo ai

residenti di fare ritorno nelle loro abitazioni”.

Vitelli infine ricorda che nei giorni scorsi “è stata comunicata

comunicata ai cittadini l’esenzione dal pagamento della Tari per il

periodo di permanenza al di fuori della loro abitazione, spiegando

loro tutte le modalità per usufruirne: sappiamo che si tratta di un

piccolissimo aiuto, ma è l’unico che potevamo garantire con

immediatezza, per quelle che sono le competenze del Comune”.

Mariagrazia Vitelli

Consigliera gruppo PD Comune di Napoli













