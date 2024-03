Marano, il racconto: “L’odissea di mio fratello in ospedale”

312 Visite

Gentile direttore, voglio raccontarle quello che è accaduto a mio fratello, affetto da grave malattia, la scorsa domenica. Mio fratello, che risiede a Marano, ha avuto un malore e non riusciva ad ingoiare e faticava a respirare. Aveva necessità di attuare una manovra a un sondino, applicato in passato per un problema alla gola. Siamo stati in due ospedali, a Giugliano e al Cto, così come indicato da medici e paramedici intervenuti. Per far sì che qualcuno si prendesse cura di mio fratello, e riuscisse ad eseguire la manovra richiesta, abbiamo dovuto attendere mezza giornata. Solo quando ci siamo inalberati, mio fratello sofferente in primis, qualcuno ci ha aiutato. Sono profondamente indignata.

Anita Iorio (Marano)













