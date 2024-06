VILLARICCA, INCIDENTE MOTO-SCOOTER, MORTO 28ENNE. VITTIMA E IL FERITO, UN 35ENNE, SONO DI MARANO

1.498 Visite

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marano sono intervenuti a via Palermo per un sinistro stradale.

Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento uno scooter Brera x 125 cc con a bordo un 28enne, Salvatore Fico, e una 21enne impattava con una moto Bmw Gsx 1200 cc con a bordo un 35enne di Marano.

Sul posto interveniva anche personale del 118 che constatava il decesso del 28enne.

Trasferiti – in codice rosso, in prognosi riservata, al momento non in pericolo di vita – gli altri due centauri. La donna è stata trasferita nell’ospedale di Pozzuoli mentre l’uomo è al Cardarelli.

La salma è stata sequestrata su disposizione dell’Autorità giudiziaria.













