Marigliano: carabinieri denunciano 24 persone. Allacci abusivi per 24 famiglie

A Marigliano, nel quartiere di edilizia popolare Pontecitra, i carabinieri della locale stazione hanno svolto un accertamento a largo raggio durato 3 giorni volto alla verifica dell’esistenza degli allacci abusivi.

Al termine degli accertamenti sono state denunciate 24 persone. I 24 indagati avrebbero realizzato degli allacci abusivi alla rete pubblica assicurandosi così la fornitura di energia elettrica in favore delle proprie abitazioni. Il danno economico è ancora in corso.

Il personale enel ha mantenuto attive le utenze per ciascun nucleo familiare installando dei nuovi contatori regolarizzati.













