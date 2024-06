La voce dei cittadini. Area flegrea e vie di fuga? “Ogni settimana siamo paralizzati nel traffico, ma questi ci fanno o ci sono?”

52 Visite

Gentile direttore, ogni settimana, ogni fine settimana sempre la stessa storia nell’area flegrea. Ma quali vie di fuga, ma quali piani di evacuazione? Per fare poche centinaia di metri in auto, talvolta, si impiegano ore, soprattutto in due punti della zona: nei pressi del lago di Lucrino e all’incrocio dell’ospedale Santa Maria delle Grazie. Non oso immaginare cosa accadrebbe in caso di pericolo imminente derivante da una possibile eruzione o altro.

Carlo (Licola)













