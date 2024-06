La Salis è in Italia, il padre: “Ora esco di scena”

185 Visite

Dopo aver trascorso 16 mesi in carcere in Ungheria e 20 giorni ai domiciliari, Ilaria Salis è appena arrivata nella casa dei suoi genitori a Monza, dopo aver fatto in auto il viaggio da Budapest con il padre Roberto.

Il padre: “C’è tanta emozione, ora io esco di scena”

“C’è tanta emozione ma ora io do le dimissioni da portavoce di Ilaria ed esco completamente di scena”, ha detto Roberto Salis dopo aver portato sua figlia a casa da Budapest. “Quando siamo arrivati a Monza ci siamo fermati per fare una foto davanti al cartello”, ha aggiunto. “Ilaria non parlerà oggi, è stravolta”, ha spiegato, aggiungendo che “ora deve fare due feste di compleanno perchè deve recuperare quella dell’anno scorso”. Ilaria Salis è arrivata alle 19.20 nella casa dei genitori presidiata da Carabinieri e da agenti della Digos e ha sorriso vedendo i giornalisti che la aspettavano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews