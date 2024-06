2.157 Visite

Altro dramma della strada. Ieri sera, intorno alle 23, due scooter si sono scontrati in via Palermo, a Villaricca, a pochi passi da Qualiano. Nel tremendo impatto uno dei giovani è morto sul colpo. Gli altri due, un ragazzo ed una ragazza, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale.













