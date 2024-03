36 Visite

Troppi furti e baby gang sfrenate, il Sindaco di Calvizzano scrive alla Premier Meloni: “Aiutaci, abbiamo bisogno che lo Stato riaffermi la sua presenza sui nostri territori”

Troppi furti sul territorio di Calvizzano, baby gang sfrenate, bande di criminali che fanno irruzione in appartamenti e continui tentativi di truffe. Sono queste le motivazioni che hanno indotto il Sindaco di Calvizzano, paese di tredicimila abitanti a nord di Napoli, Giacomo Pirozzi, a prendere oggi carta e penna e inviare una lettera indirizzata al premier Giorgia Meloni nella quale chiede al Governo di “porre in essere misure rigide per arginare il dilagante fenomeno criminale che nelle ultime settimane ha messo sotto scacco il comune e l’intera area a nord di Napoli”. Nella missiva il primo cittadino aggiunge, rivolgendosi alla Meloni, che: “La sua venuta, tempo fa a Caivano, ha portato una ventata di speranza e un tangibile segnale di cambiamento e di discontinuità rispetto al passato”. Il punto di non ritorno per Pirozzi si è raggiunto domenica quando due bande di baby criminali si sono fronteggiate sul corso di Calvizzano e al culmine della lite, avvenuta per futili motivi, un giovane è finito in ospedale per ferite di arme da taglio e altri due hanno riportato diverse contusioni. Nessuno di questi è in pericolo di vita ma non è la prima volta che sul territorio accadono episodi simili.

Proprio nella lettera della fascia tricolore indirizzata al premier si menziona un episodio che vide protagonista proprio Pirozzi: “Già tempo fa – spiega alla Meloni – bloccai dei giovani e sequestrai loro delle mazze da baseball che di lì a poco avrebbero utilizzato per innescare una rissa con una “banda” rivale”. Pirozzi poi conclude invitando la Premier a recarsi proprio a Calvizzano per riaffermare la presenza dello Stato: “vorrei invitarLa sul territorio per porre alla sua attenzione tutte le criticità che noi Sindaci siamo costretti ad affrontare al fine di concertare con l’esecutivo, il Viminale, la Prefettura, le forze dell’ordine e la magistratura soluzioni tempestive e risolutive. Sono certo che, come ha già fatto in altre circostanze, accoglierà la mia richiesta d’aiuto e si recherà qui per dimostrare che lo Stato è vicino ai nostri territori”. Contestualmente Pirozzi ha anche scritto al Prefetto di Napoli Michele di Bari e alle forze dell’ordine competenti per il territorio al fine di concertare strategie congiunte.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews