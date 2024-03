QUALIANO, KID LOST VINCITORE DEL RAP SHOW TARGATO NETFLIX. LA PREMIAZIONE IN PIAZZA

485 Visite

È di Qualiano Graziano Landolfi, in arte Kid Lost, il vincitore del nuovo rap show targato Netflix dal titolo “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”.

A decretare il trionfo del nostro concittadino sono stati alcuni degli artisti più affermati del momento, due dei quali reduci da Sanremo 2024: Geolier, Rose Villan e Fabri Fibra.

A Graziano rivolgo i miei complimenti e un profondo ringraziamento per aver rappresentato fieramente Qualiano in un programma seguito in tutta Italia.

A Kid Lost auguro di raggiungere vette sempre più alte attraverso la sua arte, la musica.

“Voglio soltanto cambiare il destino

quello mio e della mia gente”; così recitano gli ultimi versi della sua canzone “Criatur” e noi vogliamo dirti che saremo con te per raggiungere insieme l’obiettivo, sostenendo i giovani appassionati come te che mostrano grande tenacia nel realizzare i propri sogni.

Il mio invito è aperto a tutti voi per Venerdì 8 Marzo alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Qualiano, sito in Piazza del Popolo 1, per la premiazione di Kid Lost, quale eccellenza qualianese.

COMUNICATO STAMPA PREMIAZIONE KID LOST 08-03-2024













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews