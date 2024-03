MARANO, SPRECOPOLI CONTINUA. GETTONI DI PRESENZA, ALTRI 30 MILA EURO PER DUE MESI. CONSIGLIERI COMUNALI NE FANNO INCETTA PRODUCENDO POCHISSIMO O NIENTE

58 Visite

Il principale problema di Marano (lo scriviamo ormai da anni e lo dicemmo anche durante la gestione di Visconti) è quello del “mezzogiorno”, termine quest’ultimo coniato molti anni fa da un noto politico del territorio. Ed è un problema che si ripresenta, ritorna, con tutte le amministrazioni.

La storia è semplice: molti di coloro che, tra amministratori ed esponenti politici del territorio, che si tratti di consiglieri, assessori o di altre “personalità”, hanno il problema (reale) del “piatto a tavola”. A molti fanno comodo, anzi comodissimo, incassare 1000-1500-1600 e persino 1700-1800 (lordi) euro ogni due mesi (di media) attraverso i gettoni di presenza nelle commissioni consiliari e per le sedute del consiglio. Proprio di recente sono stati liquidati i gettoni ai consiglieri per le commissioni e i consigli di novembre e dicembre. Il Comune, con soldi dei cittadini maranesi, ha speso circa 30 mila euro. Gente che, in buona parte, non produce niente e che ne prende due, di gettoni di presenza, anche per commissioni svolte nella medesima giornata. C’è qualche rara eccezione in seno al Consiglio comunale, attenzione, nessuno o quasi nessuno di esso siede in maggioranza ma è chiaro che bisogna affrontare seriamente questo tema. Di questo passo il Consiglio Comunale su base quinquennale rischia di costarci quasi 900 mila euro. Soldi che potrebbero essere investiti diversamente.

Vale la pena ricordare sempre ai lettori che l’ente cittadino è in dissesto finanziario, ovvero è fallito e che molti servizi, ad esempio: strade chiuse, strade non asfaltate non vengono forniti per mancanze di risorse. C’è qualcuno che ha incassato addirittura 58 gettoni, la media di quasi uno al giorno. Gente che in Consiglio nemmeno dice una parola ma in commissione ci va, ci va eccome. Il punto, lo ripetiamo, non è solo il quantum ma anche e soprattutto la qualità degli atti che si producono e di quello che realmente si fa per il territorio.

Vediamo nel dettaglio quanto hanno incassato:

BAIANO LUIGI (40 GETTONI) 1.301,40

BARBARA SCHIATTARELLE (36 GETTONI) 1.171,26.

TERESA GIACCIO (3 GETTONI) 97,61.

STEFANIA FANELLI (25 GETTONI) 813,38

LUIGI SAVANELLI (27 GETTONI) 878,45

MICHELE IZZO (43 GETTONI) 1.399,01

SALVATORE DE STEFANO (41 GETTONI) 1.333,94

FRANCESCO SANTORO (53 GETTONI) 1.724,36

NUNZIO RUSCIANO (58 GETTONI) 1.887,03.

LUIGI CECERE (32 GETTONI) 1.041,12

LUIGI DI MARINO (51 GETTONI) 1.659,29

DOMENICO CATUOGNO (39 GETTONI) 1.268,87

ANTONIO CHIANESE (56 GETTONI) 1.821,96.

VINCENZO LEPRE (36 GETTONI) 1.171,26

DAVIDE DI LUCCIO (55 GETTONI) 1.789,43.

LUISA DE MAGISTRIS (47 GETTONI) 1.529,15

MARIA TERESA DE BIASE (44 GETTONI) 1.431,54

ALESSIO MARRA (39 GETTONI) 1.268,87.

TERESA ARIA (39 GETTONI) 1.268,87

VINCENZO BATTILOMO (44 GETTONI) 1.431,54

MARIO DE MAGISTRIS (32 GETTONI) 1.041,12













