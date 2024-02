San Giovanni- Barra: sorpreso con circa 150 kg di droga e 4 pistole.

189 Visite

Nella scorso pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato San Giovanni – Barra, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti a seguito di un’attività info-investigativa, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in zona San Giovanni- Barra dove hanno rinvenuto, nascosti in una busta, 51.350 euro.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso un locale in uso al predetto dove hanno rinvenuto, ben occultati in diversi borsoni, 105,6 kg di hashish, 39,5 kg di marijuana del valore, sul mercato al dettaglio, superiore a un milione e mezzo di euro e 4 pistole, risultate provento di furto.

Per tali motivi, il 40enne napoletano, gia sottoposto alla misura alternativa della semilibertà, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e ricettazione.













