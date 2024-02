Terzo mandato ai governatori, Meloni tiene il punto per non favorire Zaia e De Luca. Salvini alla finestra

125 Visite

Solito schema. Solito braccio di ferro. Soliti duellanti. Matteo Salvini da una parte e Giorgia Meloni dall’altra. Dopo le incomprensioni sull’Irpef agricola il match nella maggioranza si sposta al Senato. Qui l’arma brandita dal capo della Lega è un emendamento con cui chiede di portare da due a tre i mandati dei presidenti di Regione.

Un’altra grana per Palazzo Chigi. Meloni non parla. Osserva. Infastidita e insospettita verso l’alleato leghista. Perché l’emendamento è stato ormai presentato e la prossima settimana gli Affari costituzionali dovranno necessariamente occuparsene. Quindi o la Lega lo ritira oppure il governo dovrà scegliere se dare parere contrario oppure rimettersi alla Commissione. Con il rischio che Pd e M5s si mettano in scia del Carroccio per spaccare la maggioranza. Ma cerchiamo di capire perché Salvini vuole il terzo mandato e Meloni non lo vuole. Tutto (o almeno molto) ruota attorno a un nome: Luca Zaia, l’attuale governatore del Veneto. È il ministro Luca Ciriani, uno dei più ascoltati collaboratori di Giorgia Meloni, a salire sul ring.

Il responsabile dei rapporti con il Parlamento guarda al Veneto, storica roccaforte leghista tallonata dai meloniani e al voto nel 2025: «Noi vogliamo giocare tutte le partite. Nessuno è eterno, neanche Zaia». Il “doge” veneto non ci sta: «Mi sento un po’ come San Sebastiano con le frecce che arrivano». E chi conosce bene il governatore sa che messo alle strette potrebbe anche mandare un primo segnale alle provinciali di marzo: una corsa solitaria per far vedere chi pesa nel centrodestra.

È una partita complicata. C’è la grana terzo mandato per i governatori. C’è il capitolo collegato del terzo mandato per i sindaci. C’è un dibattito che scuote il centrodestra e ci sono le prime fibrillazioni anche nelle opposizioni. Andiamo per ordine. Dicevamo del centrodestra. Salvini spinge co forza. Meloni (e Tajani che gioca di sponda con la premier) frenano con altrettanta decisione. I motivi sono molteplici. Meloni vorrebbe candidare in Veneto il coordinatore regionale di Fdi Luca De Carlo («Non abbiamo la presidenza di alcuna regione del Nord e io sono pronto», spiegava nelle ultime ore).

Ma se così andasse davvero a finire Salvini si troverebbe a dovere gestire la grana di un ingombrante Zaia (per il quale si vocifera come piano B di una candidatura alla presidenza del Coni quando, a maggio 2025, scadrà Giovanni Malagò). C’è collegato il capitolo opposizioni, visto che il terzo mandato permetterebbe a Vincenzo De Luca e Michele Emiliano di ricandidarsi in Campania e Puglia, due regioni dove – senza gli uscenti in campo – il centrodestra può giocarsela. Ecco, per tutte queste ragioni il «no» di Meloni al terzo mandato è granitico. E per tutte queste ragioni Salvini ripete “o Veneto o morte”. Come finirà è presto per dirlo. C’è una settimana di tempo per capire e per capirsi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews