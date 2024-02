Tpl: Silvestro (Fi), per pendolari campani disagi inaccettabili su Circumvesuviana

45 Visite

La situazione critica della Circumvesuviana, indicata come una delle linee peggiori d’Italia, è particolarmente allarmante. Il Report ‘Pendolaria 2024’, redatto da Legambiente, conferma la situazione critica che da anni compromette la quotidianità dei cittadini campani. “È inaccettabile che i pendolari campani debbano affrontare quotidianamente difficoltà e ritardi nell’utilizzo dei mezzi pubblici, con treni vecchi e insicuri che compromettono la qualità della vita e la competitività della regione – dichiara il Presidente della Commissione Bicamerale Affari Regionali, senatore Francesco Silvestro –. La Circumvesuviana, essendo una delle arterie principali di trasporto per la popolazione campana, ha bisogno di interventi tempestivi e mirati per migliorare la sua efficienza e sicurezza. È fondamentale investire nelle ferrovie suburbane e nelle metropolitane efficienti al fine di garantire un sistema di trasporto pubblico completo e integrato per una delle zone residenziali con una elevata densità abitativa come la provincia di Napoli”, conclude.













