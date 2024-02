Marano, interdittiva antimafia per due aziende. Una è quella dell’ex presidente del mercato ortofrutticolo

395 Visite

La prefettura di Napoli ha emesso 18 interdittive antimafia per aziende della provincia di Napoli. Tra le ditte interdette lo scorso 7 e 8 febbraio figurano anche la Schiano Gaetano srl, azienda già interdetta in passato e gestita dall’ex presidente del mercato ortofrutticolo Gaetano Schiano. E ancora la Immobiliare Giocar e la Autopark P.C., di Crescenzo Polverino, anch’esse già interdette in passato. Si tratta, verosimilmente, di conferme di vecchi provvedimenti per i quali era stata chiesta una revoca.

Da giorni, proprio a Marano, si vocifera con insistenza della imminente apertura del mercato ortofrutticolo di via Unione Sovietica. Giova ricordare che, oltre alla ditta di Schiano, sono già interdette (da anni) altre aziende del territorio. I provvedimenti interdittivi (di natura amministrativa e non penale) sono impugnabili in sede di giustizia amministrativa.













