POZZUOLI, parte la petizione online che chiede al comune Posti Barca per Residenti.

Una nuova iniziativa dell’associazione cittadina Pozzuoli Tourism ETS ha preso forma oggi con il lancio ufficiale della petizione volta a garantire l’accesso a posti barca per i residenti del Comune di Pozzuoli. Con il crescente interesse verso la navigazione e le attività di pesca, storia di questa città, la necessità di spazi adeguati per ormeggiare imbarcazioni si è fatta sempre più pressante, specialmente per i residenti locali.

La petizione, promossa dall’associazione Pozzuoli Tourism ETS su sollecitazione di tanti cittadini attivi e appassionati di mare, mira a sollecitare le autorità competenti affinché vengano adottate misure concrete per assicurare l’assegnazione equa di posti barca ai residenti del Comune.

Attraverso questa iniziativa, si auspica di garantire non solo un accesso più agevole alle attività nautiche, ma anche di preservare il tessuto sociale e culturale legato al mare che da sempre caratterizza la comunità di Pozzuoli.

“È fondamentale promuovere politiche che favoriscano la partecipazione attiva dei residenti nelle attività legate al mare”, ha dichiarato l’associazione, promotrice della petizione. “Con questa petizione, vogliamo sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di adottare misure inclusive che rispondano alle esigenze della nostra comunità.”

La petizione sarà diffusa ampiamente attraverso i canali online e offline, unitamente ad incontri in strada, invitando tutti i residenti di Pozzuoli a unirsi e sostenere questa importante causa.

Si prevede che la raccolta firme continuerà per le prossime settimane, con l’obiettivo di raccogliere un ampio consenso e di portare la questione all’attenzione delle autorità locali e regionali.

Per firmare la petizione online clicca qui

https://chng.it/8s4XK84J













