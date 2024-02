Marano, salute, benessere, bullismo e cyberbullismo: se ne discute il 21 febbraio nella sede del Pd

103 Visite

Sin dall’insediamento dell’attuale segreteria cittadina, il Partito Democratico ha sempre manifestato una particolare attenzione nei confronti dei giovani e delle loro problematiche organizzando diversi convegni ed iniziative indirizzate proprio a coloro che ancora custodiscono la nostra speranza in un futuro migliore. Con questo spirito, insieme ai nostri Giovani Democratici, abbiamo deciso di invitare l’Onorevole Bruna Fiola che ha tanto lavorato per la costituzione e l’insediamento della cabina di regia regionale sul servizio di psicologia scolastica, il nostro Sindaco Matteo Morra e le Dottoresse Giuliana Terrazzano (Pedagogista clinica e Presidente regionale AINSPED), Giuseppina Pennacchio (Psicoterapeuta) e Lisa Tortola (Psicologa clinica) per discutere di salute, benessere psico-sociale e delle strategie per migliorare i contesti educativi e prevenire gravi fenomeni come il bullismo, il cyberbullismo, la violenza minorile.

Vi aspettiamo mercoledì 21 Febbraio alle ore 17:30 presso la sede del Partito Democratico di Marano in via Merolla 19.



