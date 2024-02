NAPOLI. INTERDITTIVE ANTIMAFIA PER 18 IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI, FUNERALI, VENDITA AUTOMOBILI, FRUTTA E VERDURA

191 Visite

Sono 18 le interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di Napoli in queste ore. Fermate numerose imprese operanti nel settore dell’edilizia, delle costruzioni, dei funerali, della vendita di automobili e frutta e verdura. 2 società sono legate al territorio di Marano, le restanti 16 sono tutte ubicate nella provincia di Napoli, dislocate in particolare tra Sant’Agnello e Piano di Sorrento. Ecco l’elenco

RO.SA SRL CON SEDE IN S. AGNELLO (NA)

EDIL GREEN R.L. – SANT’AGNELLO

SCHIANO GAETANO I.I sede MARANO DI NAPOLI

AUTOPARK C. Srls

IMMOBILIARE GIOCAR R.L- con sede in Napoli Via Torino n.6

SAN GIUSEPPE Srl 5 con sede legale in Sant’Agnello Corso Italia 2

FREGI Srl – con sede legale in Piano di Sorrento (NA) Via Cavone 87/a

DEBORAH Sas di VINCENZO NICOLO’ con sede legale in Sant’Agnello (NA) Via dei Cappuccini 55

NIZZA Srl -con sede legale in Piano di Sorrento (NA) Via Dei Platani 17

COSTRUZIONI S. AGNELLO Srl con sede legale in Sant’Agnello Via San Marino 6

COSTRUZIONI SAN LAZZARO Srl – con sede legale in Piano di Sorrento (NA) Vico Mortora 39

CO.GE.LAN Srl – con sede legale in Sant’Agnello (NA) Via Angri 2 13)

L.A.S. COSTRUZIONI Srl con sede legale in Sant’Agnello (NA) Via Campitiello 6

MIRA COSTRUZIONI Srl – con sede legale in Piano di Sorrento (NA) Via Dei Platani 17

LANGELLOTTO COSTRUZIONI SAS di LANGELLOTTO SALVATORE & – con sede legale in Sant’Agnello (NA) Via S. Marino 2

LANGELLOTTO CALCESTRUZZI Srl – con sede legale in Sant’Agnello (NA) Via Angri

LANGELLOTTO – RA COSTRUZIONI Srl – con sede legale in Sant’Agnello (NA) in Via S.Martino 8

AGENZIA FUNEBRE PADRE PIO 2 (già AGENZIA FUNEBRE PADRE PIO) – POMIGLIANO D’ARCO.

Si precisa che le interdittive antimafia sono provvedimenti amministrativi che vengono emessi sulla scorta di indagini e informative delle forze dell’ordine, in relazione ad imprese che sono o possono essere – nel loro operato – condizionate da soggetti in qualche misura contigua o organici al crimine organizzato. Le aziende coinvolte possono impugnare i provvedimenti in sede di Tar e Consiglio di Stato.













