Il Consigliere Regionale Di Fenza e l’Avvocato Pisani, televoto Sanremo ed episodi di razzismo territoriale: “Trasmetteremo esposto in tutte le procure d’Italia”.

“Ho chiesto all’Avvocato Angelo Pisani di trasmettere telematicamente in tutte le procure d’Italia, l’esposto già inviato alla Procura di Imperia, per chiedere alla magistratura di fare chiarezza sulla vicenda che, come segnalato da molti utenti, ha fatto registrare diversi problemi durante la fase di televoto nella finale di Sanremo 2024 andata in onda sabato sera. Pisani ha accolto la mia richiesta e già nella giornata odierna avverrà l’invio dell’esposto in tutte le procure della nazione”. – è quanto afferma il Consigliere Regionale di Per – Azione, Pasquale Di Fenza.

“Ho anche ribadito all’Avvocato Pisani che lo sosterrò in questa battaglia legale, civile e morale. Perché la mortificazione degli artisti e dei telespettatori non può passare sotto traccia. E la ritengo una sfida civile e morale anche perché l’Ordine dei Giornalisti, destinatario per conoscenza dell’esposto, deve avviare un’indagine interna nei confronti di quei giornalisti della sala stampa di Sanremo che avrebbero voluto “estromettere la Campania” dal televoto – aggiunge Di Fenza – solo perché nelle classifiche l’artista napoletano Geolier rimbalzava sempre al primo posto. L’Odg deve anche condannare con fermezza il razzismo territoriale che è trasparito nelle domande di alcuni giornalisti sempre a Geolier accusandolo persino di “aver rubato” la vittoria all’artista Angelina Mango, nella serata delle cover.

“L’organizzazione del Festival, le operazioni di voto nel corso della finale, la modalità di scelta nella ripartizione delle pesature tra radio, telespettatori e giornalisti, ha leso i principi di correttezza, buona fede, pertanto, tutte le autorità che hanno facoltà di avviare un’indagine lo facciano per rispetto di chi, in gara e da casa, ci ha messo il cuore”. Conclude Di Fenza.













