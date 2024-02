105 Visite

Lo aveva già anticipato ieri e alla fine è andata così. E’ Pina Liberti l’ultimo assessore della giunta Morra. Si occuperà di pari opportunità e politiche sociali. Liberti, già assessore al comune di Brusciano, è in quota Bruna Fiola, consigliera regionale in Campania, main sponsor di Morra. Non è una figura tecnica come proveranno a far passare ma una figura vicinissima alla politica.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews