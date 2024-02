Esclusi BROS: nuovo presidio in Regione Campania per chiedere un incontro con il vice presidente Bonavitacola

58 Visite

Oggi, 15 febbraio 2024, gli esclusi BROS torneranno a manifestare in presidio presso la Regione Campania. La loro richiesta è sempre la stessa: incontrare il Presidente Bonavitacola o un suo delegato, il Dottor Botta, per discutere della loro situazione e proporre soluzioni alternative per favorire l’inserimento lavorativo di coloro che sono stati esclusi dalla graduatoria del bando BROS.

Le motivazioni della protesta

Gli esclusi BROS lamentano la mancanza di trasparenza e di chiarezza nei criteri di selezione utilizzati per la graduatoria del bando. Inoltre, contestano il fatto che siano stati esclusi molti candidati con titoli e competenze adeguate, mentre sono stati ammessi altri con profili meno qualificati.

Le richieste dei manifestanti

I manifestanti chiedono un incontro con il Presidente Bonavitacola o un suo delegato per:

Discutere dei criteri di selezione utilizzati per la graduatoria del bando BROS

Verificare la possibilità di rivedere la graduatoria e includere i candidati che sono stati ingiustamente esclusi proporre soluzioni alternative per favorire l’inserimento lavorativo degli esclusi La situazione attuale

Al momento, non è chiaro se il Presidente Bonavitacola o un suo delegato accetterà di incontrare i manifestanti. La Regione Campania ha già rilasciato alcune dichiarazioni in cui si afferma che la graduatoria del bando BROS è definitiva e che non sono previste revisioni.













