M5S, Saiello: “Sanità, approvata mozione per salvaguardare il lavoro di migliaia di operatori del terzo settore”

“L’approvazione della mozione di oggi in Consiglio regionale garantirà un futuro lavorativo a tanti operatori del terzo settore in servizio presso le ASL campane, in particolare a circa 1300 persone che operano presso l’ASL Napoli 1. La mozione prevede la valorizzazione di questi operatori attraverso una riserva di posti non superiore al 50% di quelli disponibili e il riconoscimento nelle procedure concorsuali dell’esperienza maturata dai candidati nelle aziende sanitarie campane anche durante l’emergenza pandemica da Covid-19. Il nostro impegno per la salvaguardia di questi lavoratori nasce da lontano, con un’interrogazione e poi una mozione che ha fatto da apripista alle successive presentate da altri colleghi, e siamo orgogliosi di aver assistito oggi in Aula ad un’approvazione bipartisan. Continueremo ad essere in prima linea ogniqualvolta il Consiglio regionale dimostrerà di voler tutelare i lavoratori e sostenere il nostro sistema sanitario”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, a margine della votazione in aula.













