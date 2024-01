ALESSANDRO PARISI INCANTA GLI STUDENTI DEL “SUO” FERRAIOLI E I PALATI DEI DOCENTI ASSAGGIATORI

96 Visite

Giovanissimo, appena ventisettenne, eppure già citato dalla Guida Michelin, per il napoletanissimo Alessandro Parisi, chef del prestigioso Filario resort-restaurant di Lazzeno sul lago di Como, lo show cooking tenuto ieri al suo vecchio istituto alberghiero, il Ferraioli di Napoli, è stato un vero e proprio ritorno alle origini. A quando frequentava banchi e laboratori didattici, a quando, per darsi da fare, già cominciava a lavorare nei ristoranti del lungomare più bello del mondo. Una storia di chi ce l’ha fatta, la sua. Un modello per i giovani studenti del Ferraioli che hanno così avuto l’opportunità di incontrarlo e di poter vivere un’esperienza professionale non da poco.

Alla guida di ben tre team di studenti particolarmente affiatati, Parisi ha letteralmente incantato i palati dei docenti “assaggiatori” e della dirigente scolastica Rita Pagano (nella foto con lo chef Parisi, il vicepreside Carlo De Fazio e il docente di enogastronomia Angelo Russo) proponendo deliziosi assaggi di tartare di branzino, un risotto alle cozze e pecorino e, dulcis in fundo, una delicatissima mousse al cioccolato bianco, crumble e sedano caramellato. Incantati, però, soprattutto i “suoi” allievi che hanno potuto così sperimentare, assaggiare, il proprio futuro professionale.

