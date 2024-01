Marano, eventi natalizi e ditte non del territorio impegnate. Izzo: “Un’occasione mancata”

Gentile Direttore, in merito all’ articolo pubblicato dalla sua testata giornalistica Terranostra news riguardo le manifestazioni natalizie del Natale scorso rimane il rammarico che nessuna azienda che organizza eventi ludici ricreativi del territorio abbia lavorato, eppure ve ne sono di capace e competente. In V commissione avevo proposto di privilegiare a parità di costo le ditte del territorio (basta leggere i verbali di commissione),convinto che prima regola dell’ economia è quella che lavorando ditte locali le risorse economiche rimangono sul territorio portando ricchezza. Ciò non è avvenuto secondo alcuni consiglieri perché gli imprenditori locali non si fidavano dell’ ente comunale in termini di pagamenti e non sono arrivate offerte da parte loro, oppure le offerte sono arrivate ma erano più alte delle ditte che si sono aggiudicate le gare. Comunque è stata un’occasione mancata per riavviare il volano dell’ economia locale che è in coma profondo. Mi auguro che nel futuro le aziende locali possano avere a parità di costo un percorso privilegiato, vuoi perché pagano i vari balzelli di tasse al Comune vuoi perché le risorse economiche guadagnate rimarrebbero sul territorio apportando ricchezza a un territorio bisogno di lavoro e di ossigeno economico.

Michele Izzo Consigliere Comunale