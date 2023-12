Marano, buon 2024: gli auguri di Izzo

Nell’ ultimo giorno del 2023 vorrei augurare a tutte le autorità civili e militari, al clero e alla politica maranese un 2024 all’ insegna del riscatto della nostra amata Marano. Ognuno di noi ha il gravoso ed esaltante compito di lavorare affinché lo sviluppo etico-morale- economico di un territorio per anni vilipeso e offeso,da una politica sciatta che non ha saputo programmare il futuro armonico della città, unitamente all’ imperversare di palazzinari senza scrupoli che hanno eroso il territorio verdeggiante del Comune di Marano ad appannaggio di un uso snodato, incontrollato del cemento che ha prodotto una città fantasma. Ebbene dobbiamo lavorare per invertire questa orribile tendenza e pian piano riportare l’estetica urbanistica, e l’ armonia del bello nell’ azione politica – amministrativa per costruire la Marano del futuro. Tutto questo è possibile attuare e la dimostrazione sta nel momento esaltante che ho vissuto nel 2023 con la mia candidatura a Sindaco che solo per poco non si è concretizzata. Con le nostre scelte elettorali abbiano tenuto fuori dal civico consesso personale politico citato negli ultimi due decreti di scioglimento dell’ assise per infiltrazione camorristica, detto grossi no ad accordi con pastocchi politici,il tutto per cominciare ad avere una nuova prospettiva politica -amministrstiva ( mi auguro che tutto ciò non sia servito al nulla, con scelte azzardate dell’ attuale amministrazione). In quest’ ultimo giorno del 2023 mi corre l’ obbligo di ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino, che mi hanno supportato e incoraggiato nell’ esaltante esperienza di candidato a Sindaco ma soprattutto gli oltre 6500 cittadini che hanno avuto fiducia in noi con il loro voto ( dimostrando che cambiare si può), augurando a chi non ci ha votato un 2024 proficuo all’ insegna del riscatto di Marano. Un ringraziamento e un augurio particolare per un 2024 portatore di tutto quello che finora è mancato alla loro funzione alle forze dell’ ordine alla Polizia Locale agli impiegati dell’ ente comunale che con un organico ridotto al lumicino e grossi sacrifici quotidiani riescono a garantirne un servizio essenziale per la civile convivenza. Un augurio particolare per uno sfavillante 2024 al Direttore e a tutta la redazione di Terranostra news esteso alle loro famiglie per essere per 360 giorni all’ anno sentinella di Democrazia e legalità. Auguroni per un 2024 a tutta la cittadinanza di Marano all’ insegna del riscatto di Marano.

Michele Izzo Consigliere Comunale