MARANO, TRASPARENZA ADDIO: I CONSIGLIERI COMUNALI (PER SOLI TRE MESI) PORTANO A CASA 25MILA EURO COMPLESSIVI MA I LORO NOMI NON SONO PUBBLICI. MATRICOLE AL POSTO DEI NOMI

Altro che svolta, altro che cambio di passo, altro che tutto. 781 sedute di commissioni consiliari, per i soli mesi di luglio, settembre e ottobre. Tante ne hanno fatte i 24 consiglieri che siedono attualmente nel civico consesso. Intascheranno, complessivamente, un importo superiore ai 25mila 400 euro. Qualche consigliere, nel solo mese di ottobre, ha presieduto a ben 36 commissioni. Per ogni commissione, ogni consigliere intasca 32,5 euro lordi. Ripetiamo: in un solo mese qualcuno si è recato 36 volte in municipio per partecipare a sedute che, nella sostanza, servono a quasi nulla. I consiglieri si riuniscono, si confrontano sull’argomento specifico della commissione (esempio bilancio, cimitero o raccolta rifiuti), firmano qualcosa, un verbale, e vanno via.

La cosa triste, tristissima, è che per la prima volta, da quando sono stati istituiti i gettoni di presenza nel Comune di Marano, i cittadini non possono conoscere i nomi di chi ne ha percepiti di più. Nella determina di liquidazione, per la prima volta, vengono infatti riportati numeri di matricola dei consiglieri e non i nomi dei rappresentanti del popolo. I quali dovrebbero essere i più trasparenti di tutti, trattandosi di soldi pubblici dovrebbero essere i primi a metterci la faccia e a dichiarare quanto percepiscono. E invece, anziché migliorare, si peggiora a vista d’occhio. Ci complimentiamo con un solo consigliere, quello che in tre mesi ha partecipato a sole 14 commissioni. Il suo nome, purtroppo, non lo sapremo mai, perché i nomi non ci sono: sono stati sostituiti (in nome di un presunto diritto di privacy che per i rappresentanti dei cittadini non dovrebbe esistere poiché si tratta di soldi pubblici percepiti) da numeri di matricola.













