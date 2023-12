La napoletana Marialuigia Cocca conquista la coppa del mondo giovanile Karate

74 Visite

Con una cerimonia unica e coinvolgente, il centro sportivo di Cercola ha chiuso in grande stile l’anno sportivo 2023 per l’ASD Universal Center di Napoli. Questa prestigiosa società di karate, guidata dal Maestro Ciro De Francesco e supportata dai tecnici Salvatore Serino Senior e Peppe Strano, ha celebrato l’investitura delle cinture nere primo Dan. La presenza del Maestro Lello Andreozzi, Presidente della ASD e Stella d’Oro per meriti sportivi, ha aggiunto un tocco di eccellenza all’evento. L’anno sportivo è stato ricco di successi per l’ASD Universal Center, con nuove leve che hanno dimostrato il loro valore. Tra questi atleti di talento, la giovane napoletana Marialuigia Cocca si è distinta per le sue imprese. Conquistando la cintura nera primo Dan per meriti sportivi. Marialuigia ha già guadagnato una medaglia di bronzo al Campionato Italiano di karate categoria cadetti femminile -61 kg, tenutosi lo scorso ottobre. Inoltre, ha vinto la Coppa del Mondo Giovanile di karate il 9 dicembre, portando a casa la medaglia d’oro alla Youth League Venice Cup 2023 di Karate, una competizione mondiale di grande prestigio. L’atleta, studentessa presso il liceo scientifico dell’Istituto Salesiani di Napoli e membro dell’Universal Center di Piscinola/Napoli, ha dimostrato il suo valore difendendo i colori della nazione ospitante. Ha superato una sfida dopo l’altra, vincendo 7 incontri su 8 nella categoria cadetti femminile -61 kg. La sua strada verso il successo è stata lunga e tortuosa, ma Marialuigia ha dimostrato una determinazione straordinaria. Nella stessa cerimonia di investitura, altri atleti dell’Universal Center hanno ottenuto il primo Dan, dimostrando il loro talento e la loro dedizione allo sport. Tra di loro spicca Salvatore Serino Junior, campione italiano in carica nella categoria Junior specialità kumitè. Questi giovani atleti sono un esempio da seguire e dimostrano che lo sport può svolgere un ruolo fondamentale come agenzia educativa, soprattutto in contesti difficili, offrendo un’alternativa positiva e un’opportunità di crescita ai giovani.

Angelo Covino













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews