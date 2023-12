Festa del pattinaggio a Pozzuoli, show dei campioni sulla nuova pista di ghiaccio a Piazza a Mare

72 Visite

Installata a costo zero la struttura di 400 mq affaccia direttamente sul mare

Pozzuoli. Festa del pattinaggio domani a Pozzuoli che per la prima volta ospita in pieno centro una pista di ghiaccio. A partire dalle 19 andrà in scena a Piazza a mare il “Pozzuoli Show on Ice”, evento che vedrà l’esibizione della coppia di campioni di pattinaggio artistico Alyssa Chiara Montan e Manuel Piazza. L’installazione, di quattrocento metri quadrati, è stata realizzata sulla suggestiva terrazza con vista sul golfo. Aperta al pubblico nel pomeriggio di Santo Stefano, ha fatto registrare finora centinaia di adesioni, con giovani e meno giovani in fila per pattinare all’aria aperta e sotto le stelle.

«Su proposta dei commercianti del centro storico di Pozzuoli e grazie alla partecipazione del sindaco Gigi Manzoni, siamo riusciti ad offrire questa suggestiva attrazione proprio nel cuore della città. La pista di ghiaccio ha una duplice valenza: rende ulteriormente appetibile la città di Pozzuoli nel periodo natalizio e genera economia con impatto zero sulle casse del comune, in quanto consente a un’azienda di fare economia e spettacolo in sinergia con le altre attività commerciali presenti sul territorio» spiega l’assessore al commercio Titti Zazzaro.

L’installazione e la gestione della pista di ghiaccio, infatti, non avranno ricadute sul bilancio comunale in quanto la struttura è stata interamente realizzata attraverso la partecipazione di sponsor, mentre dal canto suo il comune di Pozzuoli incasserà gli oneri concessori.













