Marano, illuminazione via Casagiarrusso. Izzo: “L’ufficio tecnico faccia uno sforzo”

Un invito ai funzionari dell’ ufficio tecnico del comune di Marano di Napoli serve urgentemente la illuminazione in via Casagiarrusso altezza pizzeria dove la sera le vecchie luci sono insufficienti per la tutela dei viandanti. Inoltre sempre nella stessa strada serve urgentemente la pulizia delle caditoie e il ripristino del basolane che è trappola per chi percorre a piede la strada. Facciamo in modo che il centro storico non sia la cenerentola della città.

Michele Izzo Consigliere Comunale













