Un uomo, forse colpito da infarto, è stato trovato privo di vita all’ingresso distretto sanitario di Marano. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia. Indagini in corso. Dalle prime, sommarie informazioni si sarebbe trattato di un malore. L’uomo pare si fosse recato all’Asl per ritirare un certificato. Non abbiamo ulteriori dettagli, attendiamo aggiornamenti dalle forze dell’ordine.













